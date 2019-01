The Prodigy - Il Figlio del Male: online il trailer in italiano dell'horror

La Orion Pictures ha diffuso online un nuovo trailer dell'horror intitolato The Prodigy - Il Figlio del Male. Recentemente era anche stato pubblicato un manifesto di presentazione, che vi riproponiamo in calce alla news.

La locandina mostrava il personaggio di Taylor Schilling che ha, alle spalle, un'entità minacciosa. Alla regia di questa storia terrificante c'è Nicholas McCarthy, e la sceneggiatura è di Jeff Buhler. L'uscita di The Prodigy - Il Figlio del Male è prevista per marzo e sarà Eagle Pictures ad occuparsi della distribuzione nelle sale cinematografiche.

The Prodigy - Il Figlio del Male parla del personaggio femminile di Sarah, una donna, una madre, che inizia a preoccuparsi per l'inquietante comportamento del figlio, Miles, il quale inizia a parlare della presenza di una forza malvagia, probabilmente soprannaturale, che lo sta evidentemente condizionando. La donna inizia a temere seriamente per la sicurezza della sua famiglia e, nel tentativo di arginare la presenza maligna, deve cercare di dialogare il più possibile con il figlio in modo tale da evitare che il male prenda il sopravvento su di lui. Per tentare di riportare la sua vita alla normalità la protagonista dovrà cercare nel passato le risposte che cerca.

Nel cast di The Prodigy - Il Figlio del Male, ci sono, tra gli altri, Taylor Schilling nel ruolo di Sarah e il piccolo Jackson Robert Scott (IT). Poi ci sono Peter Mooney e Colm Feore. The Prodigy - Il Figlio del Male uscirà nelle sale cinematografiche a stelle e strisce l'8 febbraio del 2019 ma in Italia lo vedremo solo a partire dal 21 marzo. Per adesso accontentiamoci quindi di vedere il trailer, in italiano, di questo nuovo horror. Date uno sguardo al player e diteci cosa ne pensate nei commenti, in calce.