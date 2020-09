The Princess Switch: Switched Again, Netflix rivela la data d'uscita del sequel

Ricordate The Princess Switch, Nei panni di una principessa? Si tratta di una commedia romantica di stampo natalizio con protagonista Vanessa Hudges, uscita su Netflix nel 2018 per la regia di Michael Rohl. Un film di successo tra le generazioni più giovani, talmente visionato da aver aperto le porte a un sequel ufficiale di prossima uscita.

Si chiama infatti The Princess Switch: Switched Again e sembra proprio che Netflix abbia recentemente confermato la data d'uscita del sequel, che sarebbe prevista per il prossimo 19 novembre, tra appena due mesi e ovviamente vicini alle festività natalizie. Come riporta il sito di monitoraggio brasiliano (solitamente affidabile), Vanessa Hudges sarà ancora la protagonista del sequel - oltre che produttrice - e Rohl il regista, mentre alla scrittura ci saranno Robin Bernheim e Megan Metzger.



Switched Again vedrà la Hudges interpretare tre ruoli differenti. Il film si concentrerà sulla duchessa Margaret Delacourt che erediterà inaspettatamente il Trono di Montenaro, successione che causerà delle criticità nel rapporto con l'amato Kevin. È allora che Stacy De Novo tornerà per salvare la situazione, e questo prima che una nuova party girl simile a loro e di nome Fiona sventi i loro piani.



