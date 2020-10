The Princess, Joey King protagonista del nuovo film originale Hulu

Come scrive eadline, 20th Century Studios ha acquistato nelle ultime ore The Princess, interessante spec script (senza committenza) sceneggiato da Ben Lustig e Jake Thornton che vede come protagonista principale la lanciatissima Joey King (The Kissing Booth) e che sarà distribuito in esclusiva sulla piattaforma streaming Hulu.

Per il film non è stata diffusa alcuna descrizione ufficiale, ma la logline riportata dallo studio parla del progetto come "di Rapunzel che incontra The Raid", il che è tutto un programma. Alla produzione troveremo Neal H. Moritz, Toby Jaffe e Derek Kolstad (la saga di John Wick), il che è ottima testimonianza della volontà di creare un prodotto action comedy di tutto rispetto.



Intanto per la King è un momento davvero propizio. Oltre all'arrivo di The Kissing Booth 3 il prossimo anno e questo nuovo The Princess, di recente l'attrice è stata anche scritturata come co-protagonista al fianco di Brad Pitt nell'action thriller Bullet Train e sarà anche produttrice e star dell'adattamento targato Netflix del romanzo fantasy distopico Uglies di Scott Westerfeld.



Cosa ne pensate? Incuriositi da The Princess e dagli altri progetti di questa giovane e lanciatissima star di Hollywood? Fateci come sempre sapere la vostra opinione nella sezione commenti in calce alla notizia.