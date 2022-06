The Princess: una Joey King da favola dà il via al luglio di Disney Plus

Da domani 1 luglio arriverà per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand Disney Plus il fantasy The Princess, nuovo action diretto dal regista vietnamita Le Van Kiet con protagonista la lanciatissima Joey King.

Il film originale targato 20th Century Studios racconta la storia di una bella e tenace principessa che rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in moglie: lui però - interpretato da Dominic Cooper - per vendicarsi e ottenere comunque ciò che vuole, ovvero il potere del regno del padre della principessa, decide di rapirla e rinchiuderla in una remota torre del castello del re. Da qui, in qualche modo, la principessa sarà chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il suo popolo.

Le Van Kiet si era già fatto notare nel mondo dell'action con l'apprezzato Furie, portato in Italia da Netflix, e qui unisce le forze al co-creatore di John Wick Derek Kolstad, che in qualità di produttore veste di fantasy-medievale l'ennesimo titolo, dopo Io sono nessuno e Atomica Bionda, a riprendere le mosse della saga con Keanu Reeves. E dietro gli strati di morale femminista, sul lato action gli abbonati alla piattaforma troveranno un film in grado di far divertire.

Nel cast da segnalare anche la star del MCU Olga Kurylenko, che dovrebbe tornare come Taskmaster per il film Thunderbolts dei Marvel Studios. L'appuntamento con The Princess, lo ricordiamo, è per domani 1 luglio su Disney Plus: non mancatelo!