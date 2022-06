The Princess: il fantasy con Joey King arriva su Disney Plus, trailer e data d'uscita!

Esattamente come già comunicato con il prequel di Predator Prey, anche The Princess uscirà in Italia come esclusiva di Disney Plus, saltando la distribuzione nelle sale cinematografiche.

Il film originale targato 20th Century Studios debutterà il 1° luglio 2022 in esclusiva sulle piattaforme direct-to-consumer di Disney: su Hulu negli Stati Uniti, su Star+ in America Latina e su Disney+ all’interno di Star in tutti gli altri territori, Italia compresa. La storia è quella di una bella e tenace principessa che rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, che però per vendicarsi e ottenere ciò che vuole decide di rapirla e rinchiuderla in una remota torre del castello del padre. Da qui, in qualche modo, la principessa sarà chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno.

Una lotta all’ultimo sangue ricca di azione e ambientata in un mondo da favola, The Princess è diretto da Le-Van Kiet (Furie) e vede protagonista la candidata agli Emmy Award Joey King (The Act, The Kissing Booth) nel ruolo della giovane reale abile e coraggiosa. Nel cast anche Dominic Cooper (Preacher), Olga Kurylenko (Black Widow) e Veronica Ngo (The Old Guard). La sceneggiatura è firmata da Ben Lustig (The Thirst) e Jake Thornton (Final Fantasy), mentre tra i produttori figurano Neal H. Moritz (il franchise di Fast and Furious), Toby Jaffe (Total Recall - Atto di forza) e Derek Kolstad (John Wick), mentre Joey King e Guy Riedel sono i produttori esecutivi.

