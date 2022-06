The Princess, calci e pugni nel primo trailer del film Hulu con Joey King

Vi ricordate di The Princess, il film Hulu con protagonista Joey King di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa? Ora finalmente è arrivato un primo trailer per la pellicola, dove la ragazza dimostra di saperle dare di santa ragione.

La star del popolare franchise di Netflix The Kissing Booth Joey King è li protagonista di un nuovo originale Hulu, The Princess, che tra i suoi produttori vede anche, oltre alla stessa l'attrice, lo sceneggiatore di John Wick Derek Kolstad.

"Non inchinarti dinnanzi a nessuno" si legge nella sinossi ufficiale che accompagna un primo trailer ricco di energia e combattimenti "Una lotta per la sopravvivenza piena d'azione e ambientata nel mondo delle fiabe, The princess è la pellicola diretta da Le-Van Kiet che vede protagonista Joey King nei panni di una bella e testarda principessa che si rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, e che viene poi rapita e rinchiusa in una remota torre nel castello di suo padre. La principessa dovrà proteggere ls sua famiglia e salvare il suo regno"

Nella pellicola scritta da Ben Lustig (“The Thirst”) & Jake Thornton (“Final Fantasy”), tra i vari interpreti vedremo anche Dominic Cooper (Preacher, Agent Carter), Olga Kurylenko (Black Widow, Quantum of Solace), Ivo Arakov (Pandora, Frenchy) e Veronica Ngo (Star Wars - Gli Ultimi Jedi, Da 5 Bloods - Come Fratelli).

