The Price of Admission: Jeff Goldblum si unisce al cast del dramedy

Come riportato da ComingSoon.net, Jeff Goldblum si è unito al cast di The Price of Admission, dove raggiungerà i già confermati Michelle Monaghan e Michael Sheen.

The Price of Admission dovrebbe svilupparsi come un thriller esistenziale infarcito di toni da dramedy nello stile di Essere John Malkovich e Barton Fink. Al centro della storia Harold Sugar, commediografo in crisi professionale e alle prese con un fallimentare matrimonio. La moglie Eliza è stanca di essere considerata solo un ripiego nella vita del marito e vorrebbe creare una famiglia. Harold, incapace di affrontare i problemi della sua vita inizia a scrivere una pièce sulla sua esistenza che finirà per mescolarsi con la vita reale, portando Harold alla follia.

Michelle Monaghan sarà nelle sale italiane ad agosto con Mission: Impossible - Fallout al fianco di Tom Cruise, mentre nel 2016 ha recitato in Patriots Day di Peter Berg, ancora inedito in Italia, e nella serie The Path (recentemente cancellata da Hulu); Michael Sheen nel 2016 ha fatto parte del cast di Passengers, per la regia di Morten Tyldum e di Animali notturni, diretto da Tom Ford. Ha recitato, inoltre, in Masters of Sex, conclusasi con la quarta e ultima stagione, nei panni del dottor William Masters.

Da domani, Goldblum sarà nelle sale italiane con Jurassic World – Il Regno distrutto e lo rivedremo a breve in Hotel Artemis, al fianco di Jodie Foster e Dave Bautista; è inoltre apparso nell’Universo Cinematografico Marvel in Thor: Ragnarok.

Scritto e diretto da Peter Glanz (The Longest Week), le riprese di The Price of Admission dovrebbero cominciare a breve.