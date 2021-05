The Prestige, chi fu migliore Hugh Jackman o Christian Bale? Parla il mago Derek DelGaudio

Alla giovane età di 24 anni, l'illusionista Derek DelGaudio venne assunto come consulente per The Prestige, una delle opere più famose e amate di Christopher Nolan, lavorando a stretto contatto con i protagonisti Hugh Jackman e Christian Bale.

Oggi DelGaudio ha rilasciato un'intervista a Collider, nella quale ha rivelato nuovi retroscena sul film:

"I miei cari amici, il defunto Ricky Jay e Michael Weber, erano stati assunti come consulenti prima di me, ma per un motivo o per l'altro hanno dovuto rinunciare. La produzione era ancora in corso e avevano bisogno di qualcuno che li rimpiazzasse, quindi sono diventato il tipo che ha portato la magia sul set e ha aiutato gli attori, principalmente Hugh Jackman, ad imparare cosa significa diventare un mago e incarnarlo. Devo ammettere che è stato molto intimidatorio, ma la ricordo come una bella esperienza".

DelGaudio ha anche sottolineato le differenze tra Hugh Jackman e Christian Bale, evidenziando al tempo stesso la loro incredibile professionalità e il loro impegno per i i rispettivi ruoli:

"Hugh Jackman è stata la prima star del cinema che abbia mai incontrato. Avevo incontrato molte persone famose, ma non avevo mai incontrato qualcuno al livello di Clark Gable, o al livello di George Clooney. Hugh aveva appena fatto Wolverine o uno di quei film, quindi era completamente distrutto fisicamente, ma era anche molto bello e affascinante, fantastico, generoso e gentile. Ogni venerdì, andava in giro per il set e distribuiva i gratta e vinci a tutti, li distribuiva personalmente a ogni singolo individuo sul set, ed era una cosa divertente da guardare. Al contrario Christian rimaneva nel personaggio tutto il tempo e rischiavi di non riconoscerlo. A volte non somigliava nemmeno a Christian Bale. Era invisibile per come si immergeva nel ruolo. E' stato fantastico vedere due maestri del mestiere diventare degli illusionisti, e cioè un tipo di persona che conosco molto bene."

Per altri approfondimenti sul film scoprite come Nolan convinse Hugh Jackman a condividere la roulotte con Christian Bale e perché David Bowie accettò il ruolo di Tesla. Che ricordi avete di The Prestige? Ditecelo nei commenti!