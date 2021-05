The Premonition, Phil Lord e Chris Miller dirigeranno un film sulla Pandemia per Universal

Come riporta Collider, Universal ha contattato il mitico duo formato da Phil Lord e Chris Miller per dirigere l'adattamento cinematografico di The Premonition: A Pandemic Story, libro scritto dal giornalista e autore Michael Lewis e dedicato proprio alla Pandemia di Coronavirus che stiamo ancora affrontando.

La storia del libro parla di alcuni eroi americani che nei primi giorni di diffusione del Covid-19 hanno tentato inutilmente di mettere in guardia le autorità nel sottovalutare questa terribile malattia infettiva. Lord e Miller dirigeranno e produrranno il film insieme ad Adytia Sood, con Amy Pascal e Rachel O'Connor che figureranno come produttrici aggiunti tramite la loro Pascal Pictures.



Il saggio The Premonition di Lewis è stato pubblicato negli USA la scorsa settimana da W.W. Norton & Co. e nel dettaglio segue il racconto di tre personaggi che lavorano alla Casa Bianca: un biochimico, un impiegato del governo federale e un operatore sanitario pubblico. Utilizzando calcoli matematici e informazioni provenienti dalla Cina, i tre hanno scoperto che il Covid-19 era molto più pericoloso di quanto dichiarato dall'allora Presidente Trump, tentando di aggirare burocraticamente organi quali il CDC per lanciare l'allarme.



Si dice che il film abbia un "approccio simile a Tutti gli uomini del presidente". Scelta comunque curiosa per Lord e Miller, anche se ci incuriosisce molto.



