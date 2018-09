The Predator: svelati l'Ultimate Predator e il punteggio Rotten Tomatoes del film

La Paramount ha pubblicato online la prima clip ufficiale di The Predator, nuovo film scritto e diretto da Shane Black, mentre il sito di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes ha reso noto il punteggio totalizzato dal nuovo capitolo del franchise.

Nella clip, che come al solito potete trovare in calce alla notizia, si può vedere per la prima volta in azione il temibile Ultimate Predator.

Il film nei giorni scorsi è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival, e dalla prima ondata di recensioni che è stata pubblicata online si evince che la risposta della critica al nuovo film di Black è stata leggermente fredda. Su Rotten Tomatoes The Predator ha attualmente un punteggio del 63%, che è sì positivo ma neanche straordinariamente esaltante come sperava la Paramount. In ogni caso la percentuale è basata su solo 16 recensioni e potrebbe cambiare (in meglio o in peggio) nel corso delle prossime settimane, quando il film arriverà nei cinema di tutti il mondo e sarà visto da un maggior numero di testate e giornalisti.

The Predator vedrà la partecipazione di Boyd Holbrook, Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Edward James Olmos, Jake Busey e Keegan-Michael Key.

Questa la sinossi ufficiale: "La caccia torna sulla Terra in una piccola cittadina americana in questo nuovo progetto cinematografico di Shane Black. Gli alieni sono adesso geneticamente modificati, creature nate dalla combinazione di DNA di diverse specie extra-terrestri, quindi cacciatori più pericolosi che mai, più forti e intelligenti. Quando un ragazzino innescherà il loro ritorno soltanto un gruppo di ex-soldati e un insegnante di scienze potranno impedire l'estinzione della razza umana".

Co-scritto dallo stesso Black in collaborazione con Fred Dekker (Robocop 3, Scuola di Mostri, Chi è sepolto in quella casa?), The Predator rappresenta il quarto capitolo della serie principale dopo Predator 2 e Predators, entrambi sequel del film originale del 1987 diretto da John McTiernan e con protagonista Arnold Schwarzenegger.

Inizialmente previsto per il 27 settembre, il film è stato posticipato e arriverà in Italia il prossimo 11 ottobre.