The Predator si mostra nella nuovo video del dietro le quinte "Big, Better, Badder"

È grazie ad AMC Theatres che possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo video featurette dell'attesissimo The Predator, nuovo capitolo del franchise diretto da Shane Black (Iron Man 3, The Nice Guys) che rebooterà sul grande schermo la mitica saga degli alieni cacciatori cominciata nel 1987.

Il filmato odierno ci mostra la lavorazione del film direttamente dal dietro le quinte, dove vediamo Black dare indicazioni alla troupe e al cast. Nella featurette a parlare è anche il protagonista, Boyd Holbrook (Logan, Narcos), che spiega come il regista sia stato in grande di reinventare da zero il franchise partendo comunque dalle stesse fondamenta.



Questa la sinossi ufficiale: "La caccia torna sulla Terra in una piccola cittadina americana in questo nuovo progetto cinematografico di Shane Black. Gli alieni sono adesso geneticamente modificati, creatura nate dalla combinazione di DNA di diverse specie extra-terrestri, quindi cacciatori più pericolosi che mai, più forti e intelligenti. Un ragazzino innescherà allora il loro ritorno e soltanto un gruppo di ex-soldati e un insegnante di scienze potrà impedire l'estinzione della razza umana".



Come annunciato pochi giorni fa, inoltre, vi ricordiamo che The Predator uscirà nelle sale americane in versione Rated-R, vietato ai minori per "Violenza esplicita e sanguinosa, linguaggio forte e crudi riferimenti sessuali".



The Predator vedrà nel cast anche Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Edward James Olmos e Keegan-Michael Key, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 11 settembre 2018.



Il film potrebbe avere due sequel, come rivelato dal produttore durante il Comic-Con 2018. Questo semmai andrà bene al boxoffice.