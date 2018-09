The Predator di Shane Black dovrebbe conquistare il box-office

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, The Predator di Shane Black dovrebbe debuttare in testa al botteghino nord-americano nonostante l'accoglienza poco entusiasta della stampa specializzata.

Dopo l'anteprima mondiale tenutasi nei giorni scorsi al Toronto Film Festival, infatti, al nuovo film della saga sono state riservare recensioni piuttosto miste, che però non dovrebbero smorzare l'entusiasmo dei fan. The Predator, infatti, si prepara ad un debutto domestico fra i $25 e i $35 milioni da 4.027 sale cinematografiche, superando nei primi giorni di programmazione le cifre di The Nun, che al suo secondo week-end dovrebbe incassare circa $20-25 milioni (dopo uno stratosferico debutto da $53,8 milioni nel week-end d'apertura).

"Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città nella terrificante reinvenzione della serie di Predator nel progetto registico di Shane Black. Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell'universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disillusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana."

The Predator vedrà la partecipazione di Boyd Holbrook, Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Edward James Olmos, Jake Busey e Keegan-Michael Key. Co-scritto dallo stesso Black in collaborazione con Fred Dekker (Robocop 3, Scuola di Mostri, Chi è sepolto in quella casa?), il film rappresenta il quarto capitolo della serie principale dopo Predator 2 e Predators, entrambi sequel del film originale del 1987 diretto da John McTiernan e con protagonista Arnold Schwarzenegger.

Inizialmente previsto per il 27 settembre, il film è stato posticipato e arriverà in Italia il prossimo 11 ottobre.