The Predator: riprese aggiuntive in corso e primo trailer in arrivo!

Lo sceneggiatore di, ha confermato che del film si stanno attualmente girando delle scene aggiuntive e che un primo breve trailer potrebbe arrivare molto presto. La serie di film dinon ha avuto molta fortuna negli ultimi anni. Il primo film è considerato un classico del genere sci-fi, al contrario dei sequel.

Predator 2 non è riuscito minimamente ad eguagliare il successo del film del 1987, così come i film della serie Alien vs Predator sono stati proficui dal punto di vista del botteghino ma dei flop totali per quanto concerne critica e fan. Predators (2010) avrebbe dovuto dare il via ad una nuova serie di film ma nonostante il cast interessante sembrava un remake fiacco dell'originale. Finalmente arriva The Predator, diretto e co-scritto da Shane Black. Poco si sa della storia, al di là dell'ambientazione periferica e di un tono che sembra più leggero rispetto ai precedenti film.

La data d'uscita di The Predator è stata più volte posticipata e recentemente è stato confermato che si tornerà sul set per delle riprese aggiuntive in vista di una distribuzione intorno a settembre.

Ora il co-sceneggiatore Fred Dekker, tramite Facebook, ha confermato che il film è attualmente in fase di riprese e che un breve trailer dovrebbe arrivare presto.

A quanto pare le riprese sono il risultato di alcuni test screening misti, con un certo tipo di pubblico che ha reagito male al mix di azione e commedia. Shane Black è noto per il suo umorismo mescolato all'azione, a partire dalla sceneggiatura di Arma Letale e fino al suo film più recente, The Nice Guys. Il legame di Shane Black con Predator risale al primo film, nel quale il regista ha interpretato il soldato Hawkins, prima vittima dell'alieno.

La notizia di un trailer dovrebbe aiutare a calmare le preoccupazioni dei fan attorno a The Predator, dal momento che lo studio è stato incredibilmente restio a condividere video o foto. Il futuro del franchise rimane in discussione dopo la fusione tra Fox e Disney, quindi se The Predator si rivelerà un successo, bisognerà vedere se la Disney spingerà per realizzare altri sequel.