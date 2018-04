The Predator: rilasciata la sinossi del film, che racconta cose molto interessanti!

La 20th Century Fox era al CinemaCon, come molte altre case di produzione importanti, quali Disney, per citarne una con diversi titoli in attivo, o la Warners Bros. Lo studio ha rilasciato la sinossi di The Predator e ci sono alcuni dettagli importanti.

Ecco cosa recita quindi la descrizione della trama del Predator di Shane Black:

"Dai confini estremi dello spazio, alle strade cittadine dei sobborghi, la caccia arriva fin dentro casa, nella rivoluzionaria reinterpretazione della serie Predator, ad opera di Shane Black. Ora, i cacciatori più letali dell'universo sono più forti, più intelligenti e mortali che mai, essendosi geneticamente potenziati con il DNA di altre specie. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo una squadra di ex soldati e un insegnante di scienze insoddisfatto possono impedire la fine della razza umana."

Jacob Tremblay, Boyd Holbrook (Narcos, Logan), Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Yvonne Strahovski (Dexter), Alfie Allen (Il trono di spade), Sterling K. Brown (This is Us) ed Edward James Olmos (Battlestar Galactica, Blade Runner), fanno parte del cast del film.

The Predator arriverà nei cinema americani il 14 settembre. La pellicola è stata classificata R-Rated.