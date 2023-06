The Predator, il regista di Prey si esprime sul sequel: "Fuori di testa"

Durante una recente intervista per Collider, Dan Trachtenberg, regista di i>Prey ha espresso le sue opinioni sul film del 2018 The Predator del regista di The Nice Guys Shane Black.

Le sue parole: "La cosa su cui facevamo affidamento è che, in caso di successo, il film di Shane era così - e davvero, stavamo lavorando solo dopo aver letto la sceneggiatura del suo film, e c'era molto di più da fare. C'è molto. Era ancora più Shane Black-y di quanto si potesse immaginare".

"Sta andando molto fuori di testa, quindi è comunque bello avere quest'altra ripresa ridotta alle origini. E se si scopre che non funziona, quando alla fine decidono di fare di nuovo un film su Predator, cosa che deve accadere a un certo punto anche se ci sono stati un paio d'anni in cui ho pensato, 'Forse non lo faranno. Questo fa schifo', ma, quando lo fanno, questa sarebbe la mossa che fai, giusto? Fai il film che è più essenziale", ha continuato.

Insomma, per Trachtenberg Shane Black avrebbe scelto un approccio un po' pazzerello, che poteva comportare rischi non indifferenti.

Nel frattempo l'attore Boyd Holbrook ha espresso la sua delusione per The Predator: "Penso che il primo Predator sia riuscite come a imbottigliare un fulmine. Poi la gente è abituata a volere sempre di più, ma a volte non si dovrebbe disturbare un cane che dorme. Per me è stata una grande delusione".

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al trailer di The Predator: correte a darci un'occhiata!