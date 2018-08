The Predator, posticipata l'uscita italiana del nuovo film di Shane Black

The Predator di Shane Black (Iron Man 3, The Nice Guys) è sicuramente tra i progetti più attesi dell'attuale stagione cinematografica, ma mentre in america il pubblico statunitense potrà godere del film già a partire dal prossimo 14 settembre, in Italia i tempi di attesa sono stati brevemente allungati dalla 20th Century Fox.

Almeno fino a pochi giorni fa, la release ufficiale italiana era prevista per il 27 settembre, neanche due settimane dopo l'uscita americana, ma la compagnia ha deciso di posticipare la data al 11 ottobre prossimo, di due settimane. Le motivazioni dietro questa scelta non sono chiare, ma fortunatamente non ci sarà da aspettare molto rispetto ai piani iniziali.



Questa la sinossi ufficiale: "La caccia torna sulla Terra in una piccola cittadina americana in questo nuovo progetto cinematografico di Shane Black. Gli alieni sono adesso geneticamente modificati, creatura nate dalla combinazione di DNA di diverse specie extra-terrestri, quindi cacciatori più pericolosi che mai, più forti e intelligenti. Un ragazzino innescherà allora il loro ritorno e soltanto un gruppo di ex-soldati e un insegnante di scienze potrà impedire l'estinzione della razza umana".



The Predator vedrà nel cast anche Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Edward James Olmos e Keegan-Michael Key, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 27 settembre 2018.



Il film potrebbe avere due sequel, come rivelato dal produttore durante il Comic-Con 2018. Questo semmai andrà bene al boxoffice.