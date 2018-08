The Predator: nuovo spot televisivo con scene inedite per il film di Shane Black

Nelle scorse ore è stato mandato in onda e poi diffuso online un nuovo spot televisivo per The Predator, l'atteso action horror diretto dal celebre regista Shane Black.

Nel video, composto quasi esclusivamente da scene inedite, vengono mostrati per la prima volta i segugi alieni di Predator, creati nel 2010 nel film Predators ideato da Robert Rodriguez e diretto da Nimrod Antal.

Potete gustarvi il video in calce alla notizia.

The Predator vedrà la partecipazione di Boyd Holbrook, Trevone Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Yvonne Strahovski e Jake Busey.

Questa la sinossi ufficiale:

"La caccia torna sulla Terra in una piccola cittadina americana in questo nuovo progetto cinematografico di Shane Black. Gli alieni sono adesso geneticamente modificati, creature nate dalla combinazione di DNA di diverse specie extra-terrestri, quindi cacciatori più pericolosi che mai, più forti e intelligenti. Quando un ragazzino innescherà il loro ritorno soltanto un gruppo di ex-soldati e un insegnante di scienze potranno impedire l'estinzione della razza umana".

Co-scritto dallo stesso Black in collaborazione con Fred Dekker (Robocop 3, Scuola di Mostri, Chi è sepolto in quella casa?), The Predator rappresenta il quarto capitolo della serie principale dopo Predator 2 e Predators, entrambi sequel del film originale del 1987 diretto da John McTiernan e con protagonista Arnold Schwarzenegger.

Il film uscirà in Italia il prossimo 27 settembre.