The Predator: nuovi spoilerosi concept art dal remake di Shane Black

Attenzione, a seguire potenziali spoiler sul finale del film. Se non desiderate rovinarvi la sorpresa, il consiglio è quello di non proseguire con la lettura dell’articolo.

L’artista Will Kosman ha diffuso in rete alcuni affascinanti concept art che ritraggono la scintillante armaura che appare sul finale di The Predator, il nuovo remake di Shane Black. Infatti, alla fine della pellicola si scopre che la prima creatura atterrata sulla Terra non era altro che un difensore, il quale aveva portato in dono gli abitanti terrestri una nuova arma con cui questi avrebbero potuto difendersi da soli dai possibili nuovi arrivi di altri predatori.

L’arma in questione è un esoscheletro che si applica naturalmente al corpo del proprio ospite e riprende le fattezze di un vero e proprio Predator armato fino ai denti.

Nelle foto che potete visualizzare di seguito potete vedere i concept art sviluppati proprio per questa arma definitiva, ribattezzata The Killer Predator.

The Predator vedrà la partecipazione di Boyd Holbrook, Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Edward James Olmos, Jake Busey e Keegan-Michael Key. Co-scritto dallo stesso Black in collaborazione con Fred Dekker (Robocop 3, Scuola di Mostri, Chi è sepolto in quella casa?), il film rappresenta il quarto capitolo della serie principale dopo Predator 2 e Predators, entrambi sequel del film originale del 1987 diretto da John McTiernan e con protagonista Arnold Schwarzenegger.

Sinossi: Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città nella terrificante reinvenzione della serie di Predator nel progetto registico di Shane Black. Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell'universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disillusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.