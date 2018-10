The Predator: nuove immagini mostrano i Predator Emissari eliminati dal film

Il nuovo film della saga di Predator è finalmente arrivato in sala, registrando però un esordio al box office non del tutto in linea con le aspettative. Sappiamo bene che la pellicola di Shane Black ha subito una produzione piuttosto travagliata, tra cui il reshooting completo del terzo atto.

In alcune nuove immagini, condivise su Instagram dal membro del cast Kyle Stratus, vediamo un assaggio di quello che sarebbe potuto essere il finale originale del film. L'attore, infatti, ha postato alcune foto dei Predator Emissari, alieni che sarebbero dovuti essere protagonisti del terzo atto. Potete trovare le immagini in calce alla notizia.

Diretto da Shane Black (The Nice Guys, Iron Man 3) e scritto a quattro mani da Black e Fred Dekker (Robocop 3, Scuola di Mostri, Chi è sepolto in quella casa?), The Predator rappresenta il quarto capitolo della serie principale dopo Predator 2 e Predators, entrambi sequel del film originale del 1987 diretto da John McTiernan e con protagonista Arnold Schwarzenegger.

In questo film la caccia torna sulla Terra, in una piccola cittadina americana. Gli alieni ora sono geneticamente modificati, creatura nate dalla combinazione di DNA di diverse specie extra-terrestri, quindi cacciatori più pericolosi che mai, più forti e intelligenti. Un ragazzino innescherà allora il loro ritorno e soltanto un gruppo di ex-soldati e un insegnante di scienze potrà impedire l'estinzione della razza umana.

Nel cast di The Predator troviamo Boyd Holbrook, Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Edward James Olmos e Keegan-Michael Key.