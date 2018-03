The Predator: nuova immagine del reboot, trailer in arrivo?

ha postato sul suo profilo Twitter un’immagine dal set di, reboot della saga action/fantascientifica da lui diretto.

All’immagine, il regista ha legato la seguente didascalia: “Shhhh… sta arrivando”. Questo lascia chiaramente intendere che delle novità riguardanti il film sono in arrivo, che si tratti proprio della diffusione del primo trailer? Staremo a vedere…

The Predator, è anche co-scritto dallo stesso Black. Poco si sa della storia, al di là dell'ambientazione periferica e di un tono che sembra più leggero rispetto ai precedenti film. La data d'uscita del film è stata più volte posticipata e recentemente è stato confermato che si tornerà sul set per delle riprese aggiuntive in vista di una distribuzione intorno a settembre.

A quanto pare le riprese sono il risultato di alcuni test screening misti, con un certo tipo di pubblico che ha reagito male al mix di azione e commedia. Shane Black è noto per il suo umorismo mescolato all'azione, a partire dalla sceneggiatura di Arma Letale e fino al suo film più recente, The Nice Guys. Il legame di Shane Black con Predator risale al primo film, nel quale il regista ha interpretato il soldato Hawkins, prima vittima dell'alieno.

La notizia di un trailer dovrebbe aiutare a calmare le preoccupazioni dei fan attorno a The Predator, dal momento che lo studio è stato incredibilmente restio a condividere video o foto. Attualmente la data d’uscita statunitense del film è fissata per il 14 settembre 2018. Nel cast troviamo Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key e Sterling K. Brown.