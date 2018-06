The Predator: nel film torneranno gli Hell-Hounds visti in Predators

The Predator, diretto da Shane Black, presenterà il ritorno di alcune temibili creature e diverse new entry. Quarta pellicola della serie di capitoli iniziati nel 1987 con il film di John McTiernan, The Predator viene riportato sul grande schermo dal regista che nel primo film curiosamente partecipò come attore nel ruolo del soldato Rick Hawkins.

The Predator seguirà le vicende di un gruppo di soldati in difficoltà che vengono cacciati dalle creature, nel frattempo migliorate dal punto di vista delle abilità, grazie alla combinazione del loro DNA con quello di altre specie di vari pianeti visitati.

Il supervisore agli effetti visivi Jonathan Rothbart ha rivelato che gli Hell-Hounds del precedente Predators torneranno:"Volevamo allontanarci dall'idea dall'idea di far combaciare perfettamente il design delle creature con quello dei mostri che il pubblico già conosce. Abbiamo provato a mantenere alcune caratteristiche familiari per queste creature, che potessero richiamare quelle dei Predator. Le fauci, ad esempio, presentano una mascella larga e delle similitudini che li collocano tutti nello stesso 'regno'. Anche la tonalità della pelle è simile".

Rothbart ha inoltre aggiunto che ci saranno nuove creature, anticipando la presenza di altre specie aliene all'interno del film.

C'è grande entusiasmo intorno al film di Shane Black, nonostante alcuni problemi in fase di produzione, come l'aggiunta di riprese nella parte finale del film a causa dell'esito negativo del test con il pubblico, scontento per il tono troppo confuso, oltre alla diffusa delusione generale per il trailer uscito a maggio. Ma l'entusiasmo dei fan per il momento non è calato e il film è tra i più attesi del prossimo autunno. Nel cast di The Predator troviamo Boyd Holbrook, Yvonne Strahoski, Jake Busey, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Alfie Allen e Sterling K. Brown. Il film sarà nelle sale americane dal 14 settembre.