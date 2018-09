The Predator in testa al box-office USA ma il debutto è deludente

The Predator, il nuovo capitolo del franchise diretto da Shane Black, ha debuttato sul mercato americano in vetta al box-office pur ottenendo un risultato piuttosto deludente, anche in relazione al primo capitolo del 1987. Quella pellicola è considerata cult, nonostante poi i sequel generati non abbiano mantenuto le promesse.

Il primo Predator incassò 59,7 milioni di dollari, ben al di sopra di sequel come Predator 2 con 30,6 milioni a livello nazionale e Predators, che arrivò a quota 52 milioni di dollari.

Shane Black sperava di riportare in auge il franchise, così come la Fox. Ma l'esordio non si è rivelato proprio il massimo e i piani dello studio potrebbero cambiare.

Secondo quanto riporta Box Office Mojo, The Predator ha incassato 24 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni di programmazione, una cifra leggermente inferiore rispetto ai 24,7 di Predators.

Bisogna ricordare che si tratta di dati del mercato americano e non globale, dove il film di Shane Black ha raggiunto la cifra di 54,7 milioni di dollari a fronte di un budget di 88 milioni.

E considerando la poca concorrenza delle prossime settimane il film potrebbe comunque ottenere un ottimo risultato.

Al secondo posto, nonostante un calo del 66,2%, si conferma nuovamente con un buon risultato The Nun, capace d'incassare 18,2 milioni di dollari nell'ultimo week-end.

Il film di Shane Black un periodo tormentato dopo le accuse di Olivia Munn della presenza di un sex offender nel cast del film e il conseguente taglio delle sue scene e le scuse di Black.

Il cast del film è composto da Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay e Olivia Munn. Il film uscirà nelle sale italiane l'11 ottobre.