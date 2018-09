The Predator: Fox taglia il ruolo di un sex offender a poche settimane dalla release

Nonostante la release di The Predator si avvicina, la Twentieth Century Fox, a pochi giorni dalla consegna del film completo, ha fatto un cambiamento dell'ultimo minuto, tagliando completamente una sequenza dalla pellicola.

In questa particolare scena di The Predator finita per essere tagliata recitava l'attore Steven Wilder Striegel. La particolarità di Striegel è che è un sex offender registrato negli States; nel 2010 fu scovato mentre adescava sul web una ragazzina di 14 anni con l'intenzione di iniziare una relazione sessuale, portandolo in galera per sei mesi. Nel film aveva una sequenza al fianco di Olivia Munn, la stessa che, una volta scoperto il passato di Striegel, è corsa alla Fox per comunicarglielo e lo studio ha preso la decisione di tagliare completamente la sua parte.

La Munn si è definita "sorpresa e spaventata" dal fatto che Shane Black abbia deciso di ingaggiare, comunque, Striegel ma è sollevata dalla decisione della Fox. LA Times ha confermato che lo studio non era a conoscenza del passato dell'attore per via di limitazioni legali che impediscono agli studios cinematografici di esaminare i background passati dei loro attori. Lo stesso Black si è definito abbastanza estraneo alla faccenda, e Striegel ha confermato "Shane può parlare da solo, ma sono sicuro che se si fosse sentito in pericolo nell'avermi accanto, non mi avrebbe mai ingaggiato".

Black aveva definito la sua mossa come "aiutare un amico", ma in un successivo comunicato stampa ha chiarito: "Leggendo le notizie di quest'oggi, mi è stato tristemente chiaro di essere stato ingannato da un amico a cui volevo credere veramente quando mi descriveva le circostanze della sua condanna. Credo fermamente nel dare alle persone delle seconde opportunità. Ma a volte scopri che quell'opportunità non è giustificata quanto speravi. Dopo aver appreso molto di più della sentenza di Striegel, sono profondamente deluso da me stesso. Mi scuso con tutti coloro che, sia ora che in passato, ho deluso affiancandogli Striegel senza dar loro una voce in capitolo nella decisione".