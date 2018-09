The Predator, entusiasmante spot TV IMAX del nuovo e atteso film di Shane Black

Dopo il bel poster di qualche giorno fa, oggi è stato rilasciato online uno spotv TV IMAX dell'attesissimo The Predator, nuovo capitolo del franchise per l'occasione ripensato nel profondo dal talento di Shane Black (Iron Man 3, The Nice Guys) e che vede tra i protagonisti anche Boyd Holbrook (Narcos).

L'ultimo trailer sembrava mostrare in definitiva tutti gli aspetti che dovrebbero rendere The Predator un capitolo riuscito di un franchise che necessitava una svecchiata, una modernizzazione sotto le mani attente di un talento come Black, e questo spot TV non è da meno.

Questa la sinossi ufficiale: "La caccia torna sulla Terra in una piccola cittadina americana in questo nuovo progetto cinematografico di Shane Black. Gli alieni sono adesso geneticamente modificati, creatura nate dalla combinazione di DNA di diverse specie extra-terrestri, quindi cacciatori più pericolosi che mai, più forti e intelligenti. Un ragazzino innescherà allora il loro ritorno e soltanto un gruppo di ex-soldati e un insegnante di scienze potrà impedire l'estinzione della razza umana".

The Predator vedrà nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Edward James Olmos e Keegan-Michael Key, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 11 ottobre 2018.



Il film potrebbe avere due sequel, come rivelato dal produttore durante il Comic-Con 2018. Questo semmai andrà bene al boxoffice.