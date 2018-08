The Predator: ecco il nuovo spot televisivo del film di Shane Black

20th Century Fox ha diffuso un nuovo spot televisivo per The Predator, la quarta pellicola della saga diretta da Shane Black. In questo nuovo teaser possiamo dare un'occhiata da vicino al Predator definitivo.

In questo film la caccia torna sulla Terra, in una piccola cittadina americana. Gli alieni ora sono geneticamente modificati, creatura nate dalla combinazione di DNA di diverse specie extra-terrestri, quindi cacciatori più pericolosi che mai, più forti e intelligenti. Un ragazzino innescherà allora il loro ritorno e soltanto un gruppo di ex-soldati e un insegnante di scienze potrà impedire l'estinzione della razza umana.

Diretto da Shane Black (The Nice Guys, Iron Man 3) e scritto a quattro mani da Black e Fred Dekker (Robocop 3, Scuola di Mostri, Chi è sepolto in quella casa?), The Predator rappresenta il quarto capitolo della serie principale dopo Predator 2 e Predators, entrambi sequel del film originale del 1987 diretto da John McTiernan e con protagonista Arnold Schwarzenegger.

Nel cast di The Predator troviamo Boyd Holbrook, Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Edward James Olmos e Keegan-Michael Key.

La pellicola sarà presentata il 6 settembre al Toronto International Film Festival, manifestazione che vedrà anche il debutto del nuovo capitolo di Halloween, insomma, un evento da seguire con attenzione per gli appassionati del genere. The Predator arriverà nelle sale italiane il 27 settembre. Potete trovare il nuovo spot televisivo in calce alla notizia.