The Predator: il cast vola in Canada per le riprese aggiuntive dell'ultimo minuto

Il regista e la sua troupe si recheranno in Canada dove per le prossime due settimane torneranno a girare per quelle che sono state definite delle riprese aggiuntive dell’ultimo minuto. Ormai è una pratica consolidata per gli studios quella di tornare sul set in modo tale da sistemare quelle cose che sono sfuggite in sede di normale produzione o per – magari – aggiustare il tono del film secondo quanto emerso dai primi montaggi finiti. Le nuove riprese dureranno dal 12 marzo al 29 marzo 2018 a Vancouver. Alcuni rumors dei fan suggeriscono l’idea che durante i reshoots sarà inserito un cameo a sorpresa di Schwarzenegger.

Tempo fa Thomas Jane aveva dichiarato a proposito del film: “Stanno per prendere questo bus, portarlo in un luogo isolato e uccidere tutti i passeggeri (noi) solo per liberarsi di questo tipo, ma ci rivoltiamo e prendiamo il controllo del mezzo per andare ad ammazzare questi alieni, tutti abbastanza folli da credere al ragazzo”.

The Predator vedrà nel cast anche Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Jacob Tremblay, Yvonne Strahovski, Alfie Allen, Sterling K. Brown ed Edward James Olmos, per un'uscita prevista nelle sale il 3 agosto 2018.