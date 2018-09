The Predator, il Cacciatore perfetto torna a mostrarsi nella nuova clip del film

La 20th Century Fox ha rilasciato quest'oggi online una nuova clip ufficiale dell'attesissimo The Predator, nuovo capitolo della saga iniziata nel 1987 da John McTiernan diretto da Shane Black (The Nice Guys, Kiss Kiss Bang Bang) che vede tra i protagonisti anche Boyd Holbrook e Olivia Munn.

La clip è intitolata "Ultimate Predator Ambush" e vede al centro dell'azione il gruppo di soldati protagonisti della storia tendere un'imboscata al Predator gigante visto nei vari trailer rilasciati finora, perfezionamento in provetta del DNA alieno della razza cacciatrice suprema.



"La caccia torna sulla Terra in una piccola cittadina americana in questo nuovo progetto cinematografico di Shane Black. Gli alieni sono adesso geneticamente modificati, creature nate dalla combinazione di DNA di diverse specie extra-terrestri, quindi cacciatori più pericolosi che mai, più forti e intelligenti. Quando un ragazzino innescherà il loro ritorno soltanto un gruppo di ex-soldati e un insegnante di scienze potranno impedire l'estinzione della razza umana".



The Predator vedrà la partecipazione di Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Edward James Olmos, Jake Busey e Keegan-Michael Key, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 11 ottobre.



Le prime recensioni dal Toronto Film Festival hanno comunque accolto molto tiepidamente il film, che a quanto pare soffre di diversi problemi, specie nell'ultimo atto.