The Predator: Boyd Holbrook al fianco di Olivia Munn sul caso del sex offender

Dopo la rivelazione della star di The Predator, Olivia Munn, sulla presenza di un sex offender nel cast del film di Shane Black, i colleghi di set dell'attrice stanno iniziando a supportarla pubblicamente. Il caso è esploso settimana scorsa, quando è stata svelata la segnalazione di Munn alla Fox e il conseguente taglio della scena.

Olivia Munn ha appreso che il regista di The Predator, Shane Black ha ingaggiato un suo amico, Steven Wilder Striegel, registrato fra i sex offender dopo esser stato accusato di aver tentato d'adescare una ragazzina di 14 anni nel 2010, omettendo il passato dell'uomo al resto del cast. Fox ha deciso subito di tagliare la scena con Striegel e Olivia Munn, l'unica del cast principale a dividere con lui la scena.

Nel frattempo, dopo le scuse pubbliche di Shane Black, Olivia Munn ha dichiarato di non aver ancora parlato con il regista e ha ricevuto il supporto pubblico del collega Sterling K. Brown.

Il Los Angeles Time ha spiegato che alcuni protagonisti di The Predator come Boyd Holbrook, Trevante Rhodes e Augusto Aguilera hanno evitato di rispondere sulla questione durante le interviste di gruppo. Secondo una fonte anonima afferma che abbiano eluso le domande perché a disagio con l'intervista, anche se la 20th Century Fox ha specificato che tutto il cast si è attenuto ai limiti specifici in relazione alla stampa.

Boyd Holbrook ha successivamente rilasciato una dichiarazione tramite Instagram, confermando il supporto a Olivia Munn:"Voglio iniziare scusandomi per il ritardo di questa affermazione rispetto al dibattito attuale. Non prendo nulla di ciò che si è detto alla leggera e voglio parlare nella maniera più onesta e genuina possibile. Ho dichiarato prima, e lo ripeterò di nuovo, di essere orgoglioso di Olivia per il modo in cui ha gestito una situazione difficile e allarmante, e sono grato che la Fox abbia preso sul serio le informazioni e abbia agito rapidamente".