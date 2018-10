The Predator: Bobo Vieri e 8 Riders italiani realizzano un video per promuovere il film!

The Predator arriva al cinema dall'11 ottobre e nel player potete vedere un video promozionale realizzato dal campione di calcio Bobo Veri insieme a 8 Riders italiani, selezionati dalle migliori community italiane di moto.

Tutti insieme sono protagonisti di questo nuovo video realizzato appositamente per la promozione del film The Predator, distribuito da 20th Century Fox. "Più di 30 anni dopo Predator, ormai un classico firmato da John McTiernan con Arnold Schwarzenegger, Shane Black, anche tra i protagonisti del primo film cult, dirige The Predator, reboot del capitolo originale della saga.

Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città nella terrificante reinvenzione della serie di Predator nel progetto registico di Shane Black. Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell'universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disillusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.

Nel cast di The Predator: Trevante Rhodes, Sterling K. Brown, Boyd Holdbrook, Jacob Tremblay, Olvia Munn e Keegan-Micheal Key." Date pure un'occhiata al video e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!