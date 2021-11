The Power of the Dog: ecco il primo trailer del film Netflix con Benedict Cumberbatch

Vi abbiamo parlato in anteprima di The Power of the Dog nella nostra recensione, e adesso siamo pronti ad accogliere finalmente il trailer del film diretto da Jane Campion. Si tratta di un western targato Netflix, che porta sullo schermo gli aspetti spinosi della mascolinità tossica e dell'ego, con un protagonista importante: Benedict Cumberbatch.

Il film è adattato dal romanzo del 1967 di Thomas Savage e racconta di Phil Burbank, un duro cowboy che vive nel Montana con il fratello nel 1925. I due sono allevatori, e Phil si diverte spesso a torturare con crudeltà la proprietaria vedova del ranch e suo figlio, perché vuole che suo fratello la sposi. Questo porta Phil a deridere lei e suo figlio, per poi prendere quest'ultimo sotto la sua ala protettrice in una mossa che potrebbe essere parte del suo piano.

Recentemente Jane Campion ha parlato delle registe donne, sottolineando il trattamento che spesso subiscono, e ha deciso di tornare sullo schermo con il suo primo protagonista maschile, provando a raccontare la società da un altro punto di vista. Senza pregiudizi.

Nella colonna sonora di The Power of The Dog ci saranno canzoni di Jonny Greenwood e dei Radiohead, mentre nel cast insieme al già citato Cumberbatch, vedremo anche Kirsten Dunst, Thomasin McKenzie, Jesse Plemons, Frances Conroy, Peter Carroll, Keith Carradine e Adam Beach.

The Power of the Dog sarà disponibile in Italia in cinema selezionati da Novembre e poi uscirà su Netflix il 1 Dicembre. Intanto potete godervi il trailer, che troverete in cima all'articolo!