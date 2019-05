The Power of the Dog: Netflix distribuirà il film di Jane Campion con Benedict Cumberbatch

Secondo quanto riportato da Variety, Netflix ha appena acquistato i diritti internazionali per la distribuzione di The Power of the Dog, il nuovo film di Jane Campion che quindi approderà in streaming sulla piattaforma americana.

I diritti della pellicola, che vedrà il ritorno alla regia della Campion dopo ben 10 anni (l'ultimo suo film è infatti Bright Star del 2009), sono stati venduti nel corso del market all'ultimo Festival di Cannes, dove erano presenti le varie società di distribuzione e le major cinematografiche.

Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Thomas Savage, uscito in Italia con Neri Pozza e tradotto come Il potere del cane. In merito al romanzo, la stessa regista aveva dichiarato in precedenza: "Il potere del cane è un romanzo sublime che merita di essere trasposto sul grande schermo. Non riuscivo a smettere di pensare a questa storia, mi ha davvero catturato. I temi della mascolinità, della nostralgia e del tradimento sono un mix a dir poco tossico. E' anche molto raro trovare una storia dove temi, trama e personaggi costruiscono la tensione man mano che si rivelano e anche il finale è soddisfacente e inaspettato. Sarebbe anche la prima volta per me al lavoro con un protagonista maschile, il ché è eccitante. Phil è un personaggio carismatico e complesso che dichiara guerra alla nuova moglie di suo fratello e al figlio adolescente di lei".

Il cast vedrà protagonista la coppia inedita sul grande schermo composta da Benedict Cumberbatch ed Elisabeth Moss, il primo reduce dal successo planetario di Avengers: Endgame, mentre la Moss, che presto rivedremo nella terza stagione di The Handmaid's Tale, è stata nelle sale con l'horror Noi di Jordan Peele e la rivedremo nel cinecomic Le regine del crimine, tratto dal fumetto della Vertigo Comics, The Kitchen.