The Power of the Dog: Jesse Plemons nel cast del nuovo film di Jane Campion

Secondo quanto rivelato da Variety, Jesse Plemons si sarebbe unito al cast di The Power of the Dog, film che segnerà il ritorno alla regia di Jane Campion a più di dieci anni di distanza dall'ultimo film e che arriverà su Netflix.

Plemons sostituirà in corsa Paul Dano, costretto ad abbandonare il progetto a causa di problemi di conflitto nella sua agenda per The Batman di Matt Reeves in cui interpreterà l'Enigmista contro la nuova incarnazione del Cavaliere Oscuro impersonata da Robert Pattinson. Il report afferma che Dano e Netflix hanno cercato fino alla fine di incastrare le due cose, ma le riprese erano troppo ravvicinate tra loro.

Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Thomas Savage, uscito in Italia con Neri Pozza e tradotto come Il potere del cane. In merito al romanzo, la stessa regista aveva dichiarato in precedenza: "Il potere del cane è un romanzo sublime che merita di essere trasposto sul grande schermo. Non riuscivo a smettere di pensare a questa storia, mi ha davvero catturato. I temi della mascolinità, della nostralgia e del tradimento sono un mix a dir poco tossico. E' anche molto raro trovare una storia dove temi, trama e personaggi costruiscono la tensione man mano che si rivelano e anche il finale è soddisfacente e inaspettato. Sarebbe anche la prima volta per me al lavoro con un protagonista maschile, il ché è eccitante. Phil è un personaggio carismatico e complesso che dichiara guerra alla nuova moglie di suo fratello e al figlio adolescente di lei".

Il cast vedrà protagonista la coppia inedita sul grande schermo composta da Benedict Cumberbatch Kirsten Dunst (attuale compagna proprio di Plemons che ha sostituito Elisabeth Moss), il primo reduce dal successo planetario di Avengers: Endgame, mentre la Dunst, che attualmente è impegnata nella produzione della serie On Becoming a God in Central Florida, è stata nelle sale con L'inganno di Sofia Coppola. Per quanto riguarda Plemons, il mese scorso lo abbiamo visto sempre su Netflix di ritorno nei panni di Todd per El Camino - Il film di Breaking Bad, nel quale si racconta la fuga di Jesse Pinkman in seguito agli eventi narrati nella serie. Lo rivedremo in Antlers, il nuovo film di Scott Cooper prodotto da Guillermo del Toro e in Jungle Cruise della Disney al fianco di The Rock ed Emily Blunt.

Il film sarà diffuso sulla piattaforma Netflix che ne ha acquisito i diritti qualche tempo fa.