The Post: Paul Thomas Anderson elogia l'ultimo film di Steven Spielberg

In arrivo in Italia il 1° febbraio 2018, Anderson ha parlato della pellicola scrivendo sul Chicago Tribune, dove non ha espresso altro che elogi: “Max Ophuls è il mio eroe quando si tratta di stare addosso agli attori e bloccare la telecamera su loro e danzando con loro. È semplicemente il migliore. Comunque, avete visto The Post? Dico solo che Spielberg è il migliore nella storia a muovere una macchina da presa. L’ho visto l’altro giorno e non riuscivo a credere a quanto fosse bravo a lavorare con un numero incredibile di attori nella stessa piccola stanza. Ha messo dieci persone in un soggiorno e tutti si muovevano sembrando così naturali e la macchina da presa danzava attorno a loro e questo è miracolo da palcoscenico e un grandioso lavoro nell’utilizzo stesso della macchina da presa. Non vedo l’ora di rivederlo, per capire ancora meglio in che modo ci è riuscito”.

Con Tom Hanks e Meryl Streep (il trio sarà presente stasera a Che tempo che fa di Fabio Fazio), The Post racconta le vicende che precedettero lo scandalo del 1971, quando il Washington Post portò alla luce alcuni documenti riguardanti uno studio sulle strategie e i rapporti del governo americano con il Vietnam, in grado di mettere in difficoltà il governo federale. Il caso venne denominato Pentagon Papers.

Paul Thomas Anderson sarà nelle sale italiane dal 22 febbraio con Il Filo Nascosto, con Daniel Day-Lewis alla sua ultima interpretazione.