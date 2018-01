The Post: Meryl Streep nella prima clip italiana del film e due nuove featurette

01 Distribution e Leone Film Group hanno diffuso in streaming la prima clip italiana di, il prossimo film diad arrivare nelle sale, con

La pellicola racconta le vicende che precedettero lo scandalo del 1971, quando il Washington Post portò alla luce alcuni documenti riguardanti uno studio sulle strategie e i rapporti del governo americano con il Vietnam, in grado di mettere in difficoltà il governo federale. Il caso venne denominato Pentagon Papers. Di recente, la critica americana ha ampiamente elogiato la pellicola, definendola esemplare e urgente rispetto al periodo storico in cui ci troviamo, azzardando paragoni con il cult di Alan J. Pakula, Tutti gli uomini del Presidente. La Streep viene lodata per la sua performance mentre diversi commenti lo definiscono il miglior film di Spielberg dai tempi di Munich.

In calce trovate anche due nuove featurette, inclusa un’intervista a Hanks.

Hanks sarà il direttore del Post, Ben Bradlee, mentre la Streep interpreterà Kay Graham, responsabile della casa editrice. Nel ricco cast di The Post troveremo anche Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Bradley Whitford, Carrie Coon, Matthew Rhys, Jesse Plemons, David Cross, Tracy Letts, Bruce Greenwood, Michael Stuhlbarg e Zach Woods.

Il film uscito nelle sale statunitensi il 22 dicembre 2017, in Italia uscirà il 1° febbraio 2018. Spielberg sarà di nuovo nelle sale di tutto il mondo a marzo, con Ready Player One.