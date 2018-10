The Possession of Hannah Grace: primo terrificante trailer per l'horror con Shay Mithcell

Sony Pictures ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di The Possession of Hannah Grace, imminente pellicola horror diretto da Diederick Van Roojien che vede come protagonista Shay Mitchell (Pretty Little Liars). Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Il film è incentrato su uno sconcertante esorcismo che diventa una spirale incontrollata per la vita di una giovane ragazza. Mesi dopo, Megan Reed (Mitchell), si ritrova a lavorare durante il turno di notte all'obitorio, ricevendo un cadavere sfigurato. Bloccata da sola nei corridoi del seminterrato, Megan comincerà ad aver visioni terrificanti, cominciando a temere che il corpo ricevuto possa essere stato posseduto da una spietata forza demonica.



The Possession of Hannah Grace era noto precedentemente come Cadaver, titolo modificato in seguito. La pellicola è scritta da Brian Sieve (Boogeyman 2) e vede nel cast anche Stana Katic (Castle), Gray Damon (Oldboy) e Kirby Johnson (5150). Tra i produttori del film figurano anche Todd Garner e Sean Robins, mentre tra i produttori esecutivi dell'horror troviamo il nome di Glenn S. Gainor.

Proprio ieri Sony ha pubblicato il suggestivo primo poster ufficiale del film, a cui potete dare un'occhiata in calce alla notizia. The Possession of Hannah Grace arriverà nelle sale il 30 novembre. Cosa ne pensate del trailer del film? Fatecelo sapere nei commenti.