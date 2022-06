The Pope's Exorcist: Russell Crowe nel nuovo thriller dedicato a Padre Amorth

Secondo quanto riportato da Deadline, dopo i suoi impegni in Thor Love and Thunder, Russell Crowe reciterà in The Pope's Exorcist, nuovo thriller di Julius Avery.

Nella pellicola Crowe interpreterà Padre Gabriele Amorth, il leggendario prete italiano che ha eseguito oltre 100.000 esorcismi per il Vaticano. Il prete è deceduto nel 2016, ma ha lasciato un numero significativo di resoconti. Il film ha infatti tratto le sue informazioni da due volumi bestseller, intitolati An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories.

Sono ormai anni che si parla dell'arrivo della pellicola, curata da Screen Gems, con la regia che era stata inizialmente affidata ad Ángel Gómez nel lontano 2020. Ai tempi, la stesura della bozza della sceneggiatura era stata realizzata da Chester Hastings & R. Dean McCreary, e revisionata poi da Michael Petroni. Oggi, invece, a scrivere la nuova versione della sceneggiatura è stato Evan Spiliotopoulos, mentre le revisioni sono state curate da Chuck MacLean.

Si tratta dell'ennesimo ruolo per Russell Crowe, che ha recentemente terminato le riprese di Kraven The Hunter e del suo ultimo lavoro da regista Poker Face. L'attore è inoltre in arrivo nelle nostre sale tra pochissimo con Thor: Love and Thunder di Taika Waititi e The Greatest Beer Run Ever di Peter Farrelly per AppleTV+.