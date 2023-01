The Pope's Exorcist, Ralph Ineson sarà la voce demoniaca della pellicola!

Ralph Ineson entra ufficialmente nel cast di The Pope's Exorcist prestando la voce all' entità demoniaca presenti all'interno della pellicola. Il film sarà diretto da Julius Avery e avrà tra i suoi protagonisti anche nomi altisonanti del mondo del cinema hollywoodiano.

The Pope's Exorcist avrà nel cast Russell Crowe che vestirà i panni di Padre Gabriele Amorth che nel corso della sua carriera ecclesiastica ha compiuto centinaia di esorcismi a nome del Vaticano. La pellicola che, a quanto pare, si posizionerà sul limite tra thriller e horror, si rifarà ai classici film sugli esorcismi aggiungendo una visione particolarmente drammatica e profonda del protagonista.

La sceneggiatura, nel corso degli anni, è stata vittima di diversi rimaneggiamenti. Basata su bozze originali di Chester Hastings e R. Dean McCreary è stata poi ulteriormente rielaborata da Michael Petroni. Non si sa di preciso la data di uscita della pellicola. Ineson tornerà a lavorare nel genere horror dopo aver recitato in The Witcher di Robert Eggers, piccolo gioiello del cinema moderno. L'attore è inoltre particolarmente noto al grande pubblico per la sua interpretazione nei due capitoli finali della saga di Harry Potter.

Al ricchissimo cast di The Pope's Exorcist si è aggiunto Franco Nero che interpreterà il papa che, a quanto pare, sarà invischiato in qualche modo in questi esorcismi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!