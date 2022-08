The Pope's Exorcist: Franco Nero sarà il Papa nel thriller con Russel Crowe

Abbiamo recentemente scoperto che Russel Crowe reciterà in The Pope's Exorcist nei panni di Padre Amorth, leggendario prete italiano che ha compiuto oltre 100000 esorcismi per conto del Vaticano. Ora il film ha trovato il suo Papa in Franco Nero. Con lui si aggiungono al cast anche Laurel Marsden, Cornell S. John e Peter DeSouza-Feighoney.

La pellicola sarà incentrata sull'esorcista che, prima del suo decesso avvenuto nel 2016, ha lasciato alle sue spalle dei resoconti delle sue imprese che hanno contribuito a tirare fuori il diavolo da molte persone. Il film si ispirerà alle sue memorie An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories, con Screen Gems che ha acquisito i diritti sulla vita di Padre Gabriele Amorth.

Non è stato chiarito quali ruoli interpreteranno Marsden, John e DeSouza-Feighoney nella pellicola. Si tratta di tre nomi molto freschi: DeSouza-Feighoney è infatti un esordiente, mentre Marsden è recentemente apparsa in Mrs. Marvel ed è pronta ad affiancare Asa Butterfield e Natalia Dyer nel thriller horror All Fun and Games. John è invece sicuramente l'attore di maggior esperienza, con lavori come Animali Fantastici e Le Cronache di Narnia alle spalle.

E poi arriviamo a Franco Nero, un nome che non ha bisogno di presentazioni. L'attore italiano è un riferimento della cultura pop, con oltre 200 ruoli presi in carriera, tra i quali ricordiamo lo Spaghetti Western Django, Camelot e Il Giorno della Civetta. Mentre aspettiamo The Pope's Exorcis, ecco i migliori 10 film di Franco Nero!