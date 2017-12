The Polka King, Jack Black è Jan Lewan nel primo trailer ufficiale del film Netflix

È stato quest'oggi rilasciato online il primo trailer ufficiale di, commedia targatascritta e diretta da) che vedrà come protagonista assoluto il grande e divertente

Basato su di una storia vera, il film co-scritto anche da Wally Wolodarsky racconta di Jan Lewan, un immigrato polacco divenuto famoso come il Re della Polka della Pennsylvania. Lewan era un grande credente del sogno americano e ha lavorato duramente per raggiungere i suoi scopi, commettendo però molti errori lungo il percorso. Mescolando infatti commedia e dramma, il film mostrerà al pubblico la nascita del primo e unico schema Ponzi della Polka conosciuto al mondo.



The Polka King vedrà nel cast anche Jenny Slate, Jason Schwartzman, Jackie Weaver, J.B. Smoove e Willie Garson, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 12 gennaio 2018. A produrre il film ci sono lo stesso Black, David Permut, Stuart Cornfeld, Monica Levinson e Shivani Rawat.