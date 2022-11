The Pocketwatch: Brandy e Rita Ora entrano nel cast del sequel di Descendants

Brandy e Rita Ora sono entrate ufficialmente a far parte del cast della pellicola in lavorazione The Pocketwatch, sequel di Descendants, amatissimo prodotto targato Disney. Il film, già in produzione da diverso tempo, vedrà ritornare diversi personaggi con l'aggiunta di nuovissime personalità.

Il prodotto, che arriverà su Disney+, aggiunge al suo già folto cast Brandy e Rita Ora, entrambe cantanti che nel corso degli anni hanno saputo dilettarsi anche nel mondo della recitazione. Le due vestiranno rispettivamente i panni di Cenerentola (che la Brandy ha già interpretato nel 1997) e della Regina di Cuori. Insomma, un grandissimo tuffo nel mondo della Disney e dei suoi classici.

Non è la prima volta che vediamo queste personalità in un prodotto Disney. Rita Ora è nel cast del prequel della serie sulla Bella e la Bestia da diverso tempo, lasciando intendere la sua voglia di esplorare qualcosa che vada oltre la musica. Brandy, invece, ritorna a vestire i panni di Cenerentola dopo il musical che l'ha vista protagonista nel 1997 in un tentativo di sdoganare la figura della celebre principessa. Oltre al titolo di lavorazione al momento non si sa molto di questo nuovo film di Descendants.

In attesa di questo nuovo capitolo vi riportiamo all'origine della saga consigliandovi la nostra recensione di Descendants, pellicola del 2015 che ha dato il via a questa serie di successi.