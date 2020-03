The Platform: online oggi il film di fantascienza satirica di Netflix

A causa della recente messa in pausa di tutte le sue produzioni a causa del CoronaVirus, Netflix continua sempre dritta, ma più incerta, sulla sua strada e proprio da oggi è disponibile sulla piattaforma il film spagnolo The Platform, che fa di fantascienza e satira i suoi assi nella manica.

In Italia sarà distribuita con il titolo de Il Buco e in entrambi i casi il titolo farà riferimento ad un elemento cardine della storia.

Il film è ambientato in una grande prigione verticale nella quale i detenuti sono alimentati grazie ad una piattaforma che sale e scende di livello in livello. Se all'inizio il sistema apparirà ben bilanciato, in realtà ben presto ci renderemo conto che l'intera struttura è basata su un tacito accordo tra i suoi ospiti, che però non tutti rispettano: prendere solo la quantità di cibo necessaria.

Nella sua lenta ed inesorabile discesa, le provviste diminuiranno via via, lasciando spesso a mani vuote i detenuti dei piani più bassi.

Alla sedia di regia troviamo Galder Gaztelu-Urrutia, regista del cinema di nicchia, mentre nel cast Ivan Massagué (Goreng), Zorion Eguileor (Trimagasi), Antonia San Juan (Imoguiri), Emilio Buale Coka (Baharat), Alexandra Masangkay (Miharu) ed Eric Goode (Sr. Brambang).

Per altre curiosità vi rimandiamo al primo trailer di The Paltform e continuate a seguirci per la nostra recensione in arrivo nei prossimo giorni.