The Plane su Sky Cinema: il film che i fan di Gerard Butler non devono perdersi

Arriva in prima tv su Sky Cinema il nuovo thriller The Plane, adrenalinico film d'azione con protagonista Gerard Butler nei panni di un comandante di volo costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in uno dei luoghi più pericolosi della Terra.

Il film, che oltre a Gerard Butler nei panni del protagonista Brodie Torrance include anche Mike Colter nel ruolo di Louis Gaspare, andrà in onda lunedì 17 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, ma anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in 4K.

Durante una violenta tempesta durante l'ultimo giorno dell'anno, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?

La regia è di Jean-François Richet, mentre la sceneggiatura è di Charles Cumming e J.P. Davis. Per altri contenuti sul film recuperate la nostra recensione di The Plane cliccando sul link evidenziato.