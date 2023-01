The Plane con Gerard Butler: Lucky Red anticipa l'uscita in Italia, ecco quando arriverà

Il nuovo action con Gerard Butler The Plane sta per arrivare in Italia, e a quanto pare il decollo dai nostri schermi è previsto con leggero anticipo grazie alla distribuzione Lucky Red.

Vi consigliamo di rimanere seduti e di allacciare le cinture, perché The Plane partirà con un giorno di anticipo: la nuova adrenalinica avventura con protagonista Gerard Butler arriverà infatti al cinema da mercoledì 25 gennaio, un giorno prima rispetto alla data precedentemente annunciata del 26 gennaio. Un'altra bella novità dal listino Lucky Red, che in queste ore ha anche lanciato il trailer ufficiale di Decision to leave, il nuovo 'melo-noir' scritto e diretto da Park Chan Wook e con protagonista Tang Wei.

Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?

Il pubblico lo scoprirà solo al cinema, dal 25 gennaio. Nel frattempo, gustatevi il trailer di The Plane disponibile qui sotto: Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.