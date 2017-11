The Pirates of Somalia: trailer per il film con Al Pacino e Evan Peters

Crystal Sky Entertainment ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, film con protagonistiin arrivo nelle sale a dicembre.

Tratto dal libro-inchiesta The Pirates of Somalia: Inside Their Hidden World di Jay Bahadur, il film racconta la storia di un giovane giornalista che ispirato dal suo eroe si trasferisce in Somalia per cercare la storia che cambierà la sua vita.

Scritto e diretto da Bryan Buckley, nel cast troviamo anche Barkhad Abdi e Melanie Griffith. La data d’uscita statunitense è fissata all’8 dicembre 2017.

Sinossi: Quando il giovane giornalista Jay Bahadur (Peters) ha l’opportunità di incontrare il proprio idolo (Pacino), cambia drasticamente la sua vita e si trasferisce in Somalia per cercare la storia del secolo. Facendo amicizia con un abitante del luogo, prova ad entrare nel gruppo dei pirati locali, ma le cose non vanno come aveva previsto. The Pirates of Somalia fornisce un resoconto in prima persona dei pirati somali e della ricca cultura di quel luogo.