The Pinkerton, il western sci-fi di JJ Abrams annuncia il regista: è una star Netflix!

Deadline segnala che The Pinkerton, nuova produzione originale della Bad Robot di JJ Abrams, ha finalmente trovato il suo regista, annunciato in via ufficiale in queste ore dopo la firma dell'accordo.

Si tratta di Jason Bateman, amatissima star di Netflix dietro il successo, in qualità di attore, regista, sceneggiatore e produttore, dell'acclamata serie tv Ozark, giunta a conclusione sulla piattaforma di streaming on demand proprio negli scorsi mesi. Ora libero dagli impegni dello show, durato per cinque stagioni, Bateman dirigerà il western sovrannaturale The Pinkerton, prodotto da Bad Robot e distribuito da Warner Bros.

The Pinkerton è stato annunciato nel 2020 e sarà il primo progetto cinematografico originale per Bad Robot da quando la Warner Bros ha firmato un grosso accordo con la casa di produzione. Bateman e Michael Costigan saranno i produttori esecutivi, con JJ Abrams e Hannah Minghella di Bad Robot come produttori. La trama del film rimane segreta, col progetto che viene descritto come un 'supernatural revenge thriller' calato in un'ambientazione western.

Per chi non lo sapesse, i Pinkerton erano un corpo di sicurezza privata e un'agenzia investigativa fondata negli Stati Uniti dallo scozzese Allan Pinkerton nel 1850: Pinkerton divenne famoso quando affermò di aver sventato un complotto per assassinare il presidente eletto Abraham Lincoln, che in seguito assunse agenti Pinkerton per la sua sicurezza personale durante la Guerra Civile.

Jason Bateman ha fatto il suo debutto alla regia con Bad Words, seguito da The Family Fang, e ha vinto un Emmy e due DGA Awards per la regia di episodi di Ozark, oltre ai due Emmy che ha vinto come miglior attore per la stessa serie.

