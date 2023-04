The Piano Lesson, debutto alla regia di Malcolm Washington: J.D. Washington e S.L. Jackson

Arriva su Netflix The Piano Lesson, adattamento cinematografico dell'omonima opera teatrale di adaptation of August Wilson. Il cast vanta nomi eccezionali come: John David Washington e Samuel L. Jackson.

Il film si staglia come debutto alla regia di Malcolm Washington (sì, è il figlio di Denzel Washington).

Nel cast si contano altri attori come: Ray Fisher (Justice League), Danielle Deadwyler (Till), Michael Potts (Ma Rainey’s Black Bottom) e Corey Hawkins, uno dei protagonisti di Macbeth.

Di cosa parlerà The Piano Lesson?

L'opera teatrale è ambientata dopo la Grande Depressione, ed è incentrata sulla famiglia Charles, afroamericana. Berniece e Boy Willie si contendono un pianoforte ereditato, prezioso grazie ad alcuni intagli. La prima vorrebbe tenerlo, in quanto in quei segni ci sono anche i solchi dei volti della sua famiglia, mentre Boy vorrebbe venderlo per acquistare una terra.

