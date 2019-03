The Perfect Date: primo trailer ufficiale del film con Noah Centineo

Nelle scorse ore, Netflix ha rilasciato, in via ufficiale, il primo trailer della romantic comedy adolescenziale in arrivo sulla propria piattaforma streaming. Diretto da Chris Nelson, e basato su una sceneggiatura di Steve Bloom e Randall Green, il film vede Noah Centineo nei panni del protagonista: il ragazzo ideale per ogni occasione.

Come si può evincere dal trailer, il film ci porterà alla scoperta delle mirabolanti avventure del suo protagonista, Brooks Rattigan, disposto a tutto pur di vivere, sulla propria pelle, nuove ed entusiasmanti esperienze adolescenziali. E così, tra guide spericolate e situazioni sorprendenti, il nostro protagonista si ritroverà invischiato in alcune delle relazioni sentimentali più esilaranti che siano mai viste. Il tutto, attraverso una geniale e stravolgente applicazione per smartphone, capace di dare il via a situazioni totalmente inaspettate!

Di seguito, vi riportiamo la sinossi ufficiale del film:



"Brooks Rattigan (Noah Centineo) possiede tutte le doti accademiche per entrare nella scuola dei suoi sogni, la Ivy League, ma è un po' a corto di denaro. Quando coglie l'occasione per guadagnare qualche soldo extra fingendo di essere il fidanzato di una ragazza sicura di sé di nome Celia Lieberman (Laura Marano), il ragazzo scopre di avere il talento per essere il fidanzato ideale. Insieme al suo amico programmatore Murph (Odiseas Georgiadis), Brooks lancia quindi un'applicazione, che gli permette di diventare l'accompagnatore per ogni occasione. Durante la sua avventura, Brooks riuscirà ad incontrare la ragazza dei suoi sogni (Camila Mendes). Ma quando gli affari inizieranno espandersi, Brooks dovrà rivalutare tutto ciò di cui era certo fino a quel momento."