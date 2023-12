The People's Joker: data d'uscita per il film parodia di Joker!

The people’s Joker aveva creato scandalo, e adesso il film parodia della pellicola di Todd Phillips ha ottenuto un accordo per la distribuzione e arriverà al cinema.

Il distributore cinematografico Altered innocence ha dichiarato di aver comprato i diritti per la distribuzione di The people’s Joker. Il film scritto, diretto e interpretato da Vera Drew debutterà il 5 Aprile all’IFC center di New York.

"Sono assolutamente entusiasta e contenta che Altered Innocence mi aiuti a portare The People's Joker nelle sale questa primavera. Questo film è nato come un progetto comunitario fai-da-te per artisti queer e l'ho realizzato con i miei amici per elaborare quello che è stato il coming out di una donna trans che lavora nell'industria cinematografica e televisiva. È stato un lungo percorso liberare The People's Joker e trovare un piano di distribuzione che fosse fedele allo spirito queer e anarchico che avevamo mentre lo realizzavamo. Quale casa migliore se non il catalogo di Altered Innocence di film splendidamente gay e deliziosamente taglienti?". Ha dichiarato Drew.

Questa è la sinossi di The People’s Joker: “Nell'assurda dark comedy di ispirazione autobiografica, un'aspirante clown penosamente poco divertente (Vera Drew nei panni di Joker) è alle prese con la sua identità di genere mentre tenta senza successo di unirsi ai ranghi dell'unico programma comico di Gotham City in un mondo in cui la comicità è stata bandita. Insieme a una squadra di reietti e disadattati, Joker forma una troupe illegale anti-commedia che la mette in rotta di collisione con il subdolo crociato che controlla la città."

