The Penguin: nuovo sguardo a Colin Farrell nello spin-off di The Batman

Dopo che è stato svelato il logo ufficiale di The Penguin, la serie con protagonista il villain di Batman, ecco un nuovo sguardo a Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, che troverete in fondo all’articolo.

La foto della serie pubblicata da Empire mostra il protagonista girato di spalle con una giacca bianca e il suo classico look, e lo show vedrà anche Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, la figlia del boss Carmine Falcone interpretato da John Turturro nel film “The Batman” di Matt Reeves. Lo stesso Reeves figura tra i produttori esecutivi della serie, e ha dichiarato:

“Colin è esploso sullo schermo nel ruolo del Pinguino in The Batman, e avere la possibilità di esplorare a fondo la vita interiore di quel personaggio su HBO Max è un'emozione assoluta. Io e Dylan (Clark) siamo entusiasti di lavorare con Lauren (Lefranc) per continuare la storia di Oz, che lotta violentemente per il potere a Gotham.”

Anche lo stesso Colin Farrell si è dichiarato entusiasta nel rientrare nei panni di uno dei cattivi più iconici di Gotham City:

“Il mondo creato da Matt Reeves per "The Batman" merita uno sguardo più approfondito attraverso gli occhi di Oswald Cobblepot. Non potrei essere più entusiasta di continuare l'esplorazione di Oz mentre scala i ranghi oscuri per diventare il Pinguino. Sarà bello riportarlo per le strade di Gotham per un po' di follia e un po' di caos.”

Non resta quindi che attendere un nuovo trailer per rivedere finalmente “Il Pinguino” in azione, con le riprese di The Penguin che ripartiranno presto. E voi cosa ne pensate di questo spin-off di The Batman? Vi convince? Fatecelo sapere come sempre nei commenti qui sotto.