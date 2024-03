The Penguin, il Batman di Robert Pattinson ci sarà? Le ipotesi post-trailer

Dopo una spasmodica attesa, il primo trailer di The Penguin, la serie televisiva con protagonista il celebre villain di Colin Farrell ammirato già in "The Batman", ha lasciato a bocca aperta milioni di fan, entusiasti dei toni cinematografici e delle atmosfere cupe che contraddistinguono l'universo narrativo del regista Matt Reeves.

Dopo il finale dell'ultimo film sul Cavaliere Oscuro con protagonista Robert Pattinson, la situazione a Gotham City sembra in fase di miglioramento, ma la morte di Carmine Falcone (John Turturro) ha lasciato un enorme vuoto di potere all'interno del mondo criminale, un'occasione troppo ghiotta che la sinistra astuzia di Oswald Cobblepot non può, di certo, ignorare o lasciarsi sfuggire.

Ebbene, lo show HBO Max, che in Italia verrà distribuito in esclusiva su Sky, racconterà proprio le nuove, losche trame di potere, con la scalata al vertice di Pinguino e la sua rivalità con Sofia Falcone, orfana del boss interpretata da Cristin Milioti.

Tuttavia, non esiste Gotham senza Batman: la serie tv ha, di certo, come protagonista assoluto il personaggio di Farrel, ma non c'è bisogno di dire che i fan dell'Uomo Pipistrello fremono di scoprire se Robert Pattinson e il suo Batman avranno un ruolo in The Penguin, anche semplicemente un cameo. Giravano voci, qualche settimana fa, di un avvistamento dell'attore sul set, ma nulla è stato (ancora) confermato.

Evidentemente, l'eventuale presenza di Pattinson attirerebbe ancora più spettatori allo spin-off di The Batman, donando maggiore lustro ad un'opera di per sé estremamente promettente. Ma sarebbe corretto, quasi auspicabile, che The Penguin riuscisse a puntare i riflettori principalmente sul suo protagonista, esaltando le notevoli doti recitative di Colin Farrell e facendo leva sul carisma dimostrato dal suo personaggio all'interno della pellicola del 2022 firmata Matt Reeves.

